Von Ekesparre (Von Der Osten-Sacken) Christina Wilhelmine Maria
Место рожденияCölljall (Kõljala), Ösel (Saaremaa), Estland
Дата рождения04.03.1726
Дата смерти23.01.1811
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Отец: Von Der Osten-Sacken Johann Gustav
Мать: Von Der Osten, Gen Sacken (Von Nolcken, A.D.H. Hasik) Hedwig Beata
Сын: Von Ekesparre Karl Johann Gustav
Отец ребёнка: Von Ekesparre Karl Gustav
Дочь: (Von Ekesparre) Gustaviana Beata Christina
Отец ребёнка: Von Ekesparre Karl Gustav
Сын: Von Ekesparre Reinhold Mathias
Отец ребёнка: Von Ekesparre Karl Gustav
Дочь: (Von Ekesparre) Sophia Magdalene
Отец ребёнка: Von Ekesparre Karl Gustav
Дочь: (Von Ekesparre) Hedwig Charlotte
Отец ребёнка: Von Ekesparre Karl Gustav
Дочь: Von Buxhoeveden (Von Ekesparre) Catharina Wilhelmina Louisa (Katharina Wilhelmine Luise)
Отец ребёнка: Von Ekesparre Karl Gustav
Сын: Von Ekesparre Friedrich Magnus
Отец ребёнка: Von Ekesparre Karl Gustav
Дочь: Von Ekesparre (Von Ekesparre, A. Zerell) Anna Johanna Christina
Отец ребёнка: Von Ekesparre Karl Gustav
Дочь: (Von Ekesparre) Eleonora Maria
Отец ребёнка: Von Ekesparre Karl Gustav
Сын: Von Ekesparre Peter Alexander
Отец ребёнка: Von Ekesparre Karl Gustav
Отец ребёнка: Von Ekesparre Karl Gustav