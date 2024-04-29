Von Ekesparre (Von Der Osten-Sacken) Christina Wilhelmine Maria 04.03.1726 — найти родственников по фамилии на Familio
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Von Ekesparre (Von Der Osten-Sacken) Christina Wilhelmine Maria

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Место рождения

Cölljall (Kõljala), Ösel (Saaremaa), Estland

Дата рождения

04.03.1726

Дата смерти

23.01.1811

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1726

Отец: Von Der Osten-Sacken Johann Gustav

Мать: Von Der Osten, Gen Sacken (Von Nolcken, A.D.H. Hasik) Hedwig Beata

Cölljall (Kõljala), Ösel (Saaremaa), Estland
Бракосочетание
26.09.1745

Муж: Von Ekesparre Karl Gustav

Gut Kandel, Insel Ösel, Estland
Ehepartner: Christina Wilhelmine Maria von Ekesparre (geb. von der Osten-Sacken)
Рождение ребёнка
16.08.1746

Сын: Von Ekesparre Karl Johann Gustav

Отец ребёнка: Von Ekesparre Karl Gustav

Würtzen (Võrsna), Ösel (Saaremaa), Estland
Рождение ребёнка
28.11.1748

Дочь: (Von Ekesparre) Gustaviana Beata Christina

Отец ребёнка: Von Ekesparre Karl Gustav

Würtzen (Võrsna), Kaarma vald, Saaremaa, Estland
Рождение ребёнка
02.12.1750

Сын: Von Ekesparre Reinhold Mathias

Отец ребёнка: Von Ekesparre Karl Gustav

Рождение ребёнка
29.12.1753

Дочь: (Von Ekesparre) Sophia Magdalene

Отец ребёнка: Von Ekesparre Karl Gustav

Neu-Löwel (Uue-Lõve), Valjala vald, Saaremaa, Estland
Рождение ребёнка
27.06.1755

Дочь: (Von Ekesparre) Hedwig Charlotte

Отец ребёнка: Von Ekesparre Karl Gustav

Neu-Löwel (Uue-Lõve), Valjala vald, Saaremaa, Estland
Рождение ребёнка
25.11.1757

Дочь: Von Buxhoeveden (Von Ekesparre) Catharina Wilhelmina Louisa (Katharina Wilhelmine Luise)

Отец ребёнка: Von Ekesparre Karl Gustav

Gut Kandel, Insel Ösel, Estland
Рождение ребёнка
03.06.1759

Сын: Von Ekesparre Friedrich Magnus

Отец ребёнка: Von Ekesparre Karl Gustav

Alt-Löwel(Vana-Lõve), Tartumaa, Estland
Рождение ребёнка
21.12.1760

Дочь: Von Ekesparre (Von Ekesparre, A. Zerell) Anna Johanna Christina

Отец ребёнка: Von Ekesparre Karl Gustav

Koggul (Kogula), Valjala vald, Saaremaa, Estland
Рождение ребёнка
03.11.1762

Дочь: (Von Ekesparre) Eleonora Maria

Отец ребёнка: Von Ekesparre Karl Gustav

Koggul (Kogula), Valjala vald, Saaremaa, Estland
Рождение ребёнка
21.12.1762

Сын: Von Ekesparre Peter Alexander

Отец ребёнка: Von Ekesparre Karl Gustav

Рождение ребёнка
24.02.1763

Сын: Von Ekesparre Otto Jakob

Отец ребёнка: Von Ekesparre Karl Gustav

Смерть
23.01.1811
Arensburg (Kuressaare), Ösel (Saaremaa), Estland

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