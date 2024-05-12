Васильев Иван Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Василий Иванович
Мать ребёнка: Васильева Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1941
Дочь: Скиданенко (Васильева) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Васильева Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно