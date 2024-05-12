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Васильев Иван Демьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1913

Отец: Васильев Демьян Ильич

Мать: Васильева (Пефтиева) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Василий Иванович

Мать ребёнка: Васильева Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
25.09.1941

Дочь: Скиданенко (Васильева) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Васильева Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно

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