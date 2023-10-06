Куликов Егор Пахомович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Куликова) Марья Егоровна
Мать ребёнка: Куликов Прасковья Кирилловна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Куликов Прасковья Кирилловна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Куликов Прасковья Кирилловна
Рождение ребёнка
28.02.1865 ст.
Мать ребёнка: Куликов Прасковья Кирилловна
Смерть
Неизвестно