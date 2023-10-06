Куликов Егор Пахомович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Егор Пахомович

Куликов Егор Пахомович

Место рождения

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Куликов Пахом Андреевич

Мать: Куликова Екатерина Прокофьевна

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликов Прасковья Кирилловна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Куликова) Марья Егоровна

Мать ребёнка: Куликов Прасковья Кирилловна

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Куликов Андрей Егорович

Мать ребёнка: Куликов Прасковья Кирилловна

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Куликов Матвей Егорович

Мать ребёнка: Куликов Прасковья Кирилловна

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.02.1865 ст.

Сын: Куликов Василий Егорович

Мать ребёнка: Куликов Прасковья Кирилловна

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.