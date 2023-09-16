Калашникова (Урсова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1887
Дочь: (Калашникова) Варвара Филипповна
Отец ребёнка: Калашников Филипп Максимович
Рождение ребёнка
14.10.1892
Дочь: (Калашникова) Мария Филипповна
Отец ребёнка: Калашников Филипп Максимович
Бескарагай, Бескарагайский район, Абайская область
Рождение ребёнка
17.11.1896
Сын: Калашников Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Калашников Филипп Максимович
Рождение ребёнка
14.04.1899
Дочь: (Калашников) Елисавета Филлиповна
Отец ребёнка: Калашников Филипп Максимович
Рождение ребёнка
17.03.1902
Сын: Калашников Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Калашников Филипп Максимович