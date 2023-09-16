Калашникова (Урсова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова (Урсова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1887

Дочь: (Калашникова) Варвара Филипповна

Отец ребёнка: Калашников Филипп Максимович

Рождение ребёнка
14.10.1892

Дочь: (Калашникова) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Калашников Филипп Максимович

Бескарагай, Бескарагайский район, Абайская область
Рождение ребёнка
17.11.1896

Сын: Калашников Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Калашников Филипп Максимович

Рождение ребёнка
14.04.1899

Дочь: (Калашников) Елисавета Филлиповна

Отец ребёнка: Калашников Филипп Максимович

Рождение ребёнка
17.03.1902

Сын: Калашников Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Калашников Филипп Максимович

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