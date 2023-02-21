Пескишева Акилина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Фёкла Никитична
Отец ребёнка: Пескишев Никита Иванович
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Ардашева Ирина Никитична
Отец ребёнка: Пескишев Никита Иванович
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Бабкина Мария Никитична
Отец ребёнка: Пескишев Никита Иванович
Рождение ребёнка
1729
Отец ребёнка: Пескишев Никита Иванович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Кокорина Доминика Никитична
Отец ребёнка: Пескишев Никита Иванович
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Русских Параскева Никитична
Отец ребёнка: Пескишев Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно