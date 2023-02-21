Пескишева Акилина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескишева Акилина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Фёкла Никитична

Отец ребёнка: Пескишев Никита Иванович

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Ардашева Ирина Никитична

Отец ребёнка: Пескишев Никита Иванович

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Бабкина Мария Никитична

Отец ребёнка: Пескишев Никита Иванович

Рождение ребёнка
1729

Сын: Пескишев Василей Никитич

Отец ребёнка: Пескишев Никита Иванович

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Кокорина Доминика Никитична

Отец ребёнка: Пескишев Никита Иванович

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Русских Параскева Никитична

Отец ребёнка: Пескишев Никита Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пескишев Никита Иванович

Смерть
Неизвестно
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