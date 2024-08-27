Болдырева (Соколова) Матрона Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева (Соколова) Матрона Стефановна

Место рождения

Чердынцево, Колосовский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Чердынцево, Колосовский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
15.01.1912

Муж: Болдырев Иван Давыдович

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.02.1913

Сын: Болдырев Федор Иванович

Отец ребёнка: Болдырев Иван Давыдович

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
28.08.1914

Сын: Болдырев Семен Иванович

Отец ребёнка: Болдырев Иван Давыдович

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
02.05.1917

Дочь: Болдырева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Болдырев Иван Давыдович

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.10.1918

Сын: Болдырев Петр Иванович

Отец ребёнка: Болдырев Иван Давыдович

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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