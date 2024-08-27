Болдырева (Соколова) Матрона Стефановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1912
Рождение ребёнка
12.02.1913
Отец ребёнка: Болдырев Иван Давыдович
Рождение ребёнка
28.08.1914
Отец ребёнка: Болдырев Иван Давыдович
Рождение ребёнка
02.05.1917
Дочь: Болдырева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Болдырев Иван Давыдович
Рождение ребёнка
01.10.1918
Отец ребёнка: Болдырев Иван Давыдович
Смерть
Неизвестно