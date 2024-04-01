Седельникова Татьяна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1775
Дочь: (Седельникова) Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Седельников Алексей Казак Р. Лосева
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Седельников Федор Алексеев
Отец ребёнка: Седельников Алексей Казак Р. Лосева
Смерть
Неизвестно