Седельникова Татьяна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седельникова Татьяна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седельников Алексей Казак Р. Лосева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седельников Алексей Казак Р. Лосева

Рождение ребёнка
05.10.1775

Дочь: (Седельникова) Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Седельников Алексей Казак Р. Лосева

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Седельников Федор Алексеев

Отец ребёнка: Седельников Алексей Казак Р. Лосева

Смерть
Неизвестно

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