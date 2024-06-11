Бакланов Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Сын: Бакланов Никифор Степанович
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
10.08.1850 ст.
РС 9/ 48 лет АП ГАПК Ф 111 оп 1 д 1779 Стр 22 № 64 https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/75469#22
Смерть
Неизвестно