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Бакланов Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Бакланов Никифор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Кондратово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Упоминание
10.08.1850 ст.
Кондратово, Пермский муниципальный район, Пермский край
РС 9/ 48 лет АП ГАПК Ф 111 оп 1 д 1779 Стр 22 № 64 https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/75469#22
Смерть
Неизвестно

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