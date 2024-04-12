Федоренко (Харлашова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко (Харлашова) Евдокия Петровна

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

27.01.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1884 ст.

Отец: Харлашов Пётр Петрович

Мать: Харлашова Евдокия Григорьевна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
27.01.1902 ст.

Муж: Федоренко Борис Фёдорович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1904 ст.

Дочь: Морозова Варвара Борисовна

Отец ребёнка: Федоренко Борис Фёдорович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1906 ст.

Дочь: Федоренко Пелагея Борисовна

Отец ребёнка: Федоренко Борис Фёдорович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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