Федоренко (Харлашова) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения27.01.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1884 ст.
Бракосочетание
27.01.1902 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1904 ст.
Дочь: Морозова Варвара Борисовна
Отец ребёнка: Федоренко Борис Фёдорович
Рождение ребёнка
01.10.1906 ст.
Дочь: Федоренко Пелагея Борисовна
Отец ребёнка: Федоренко Борис Фёдорович
Смерть
Неизвестно