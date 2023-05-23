von Fersen Hans Heinrich
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.12.1724
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Von Fersen Heinrich
Мать: Von Fersen Beate
Работа или профессия
С 1720 по 1723
Estonia
Knighthood Captain
Работа или профессия
С 1721
Estonia
District Councillor
Работа или профессия
Неизвестно
Estonia
Lord of Kirna, Laupa, Pachel & Reopal
Работа или профессия
Неизвестно
Estonia
Swedish Captain
Смерть
24.12.1724