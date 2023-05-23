von Fersen Hans Heinrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Fersen Hans Heinrich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.12.1724

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Von Fersen Heinrich

Мать: Von Fersen Beate

Работа или профессия
С 1720 по 1723
Estonia
Knighthood Captain
Работа или профессия
С 1721
Estonia
District Councillor
Работа или профессия
Неизвестно
Estonia
Lord of Kirna, Laupa, Pachel & Reopal
Работа или профессия
Неизвестно
Estonia
Swedish Captain
Смерть
24.12.1724
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