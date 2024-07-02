Федоринов Сергей Ларионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федоринова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Сын: Федоринов Макар Сергеевич
Мать ребёнка: Федоринова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Сын: Федоринов Никита Сергеевич
Мать ребёнка: Федоринова Прасковья
Смерть
Неизвестно