Федоринов Сергей Ларионович Около 1784 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Федоринов Сергей Ларионович

Место рождения

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784 ст.

Отец: Федоринов Ларион Матвеевич

Мать: Федоринова (Каменская) Ирина Сергеевна

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоринова Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Федоринов Макар Сергеевич

Мать ребёнка: Федоринова Прасковья

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Сын: Федоринов Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Федоринова Прасковья

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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