Барашев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барашев Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барашев Харитон Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Барашев Борис Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Сын: Барашев Иван Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Сын: Барашев Михаил Федоров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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