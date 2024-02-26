Зубченко (Погромская) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубченко (Погромская) Наталья Ивановна

Зубченко (Погромская) Наталья Ивановна

Место рождения

с Калиновое Скотоватской в,Бахмутского у ,Екатеринославской губ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубченко Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
06.03.1911

Сын: Зубченко Николай Федорович

Отец ребёнка: Зубченко Федор Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.