Зубченко (Погромская) Наталья Ивановна
Место рожденияс Калиновое Скотоватской в,Бахмутского у ,Екатеринославской губ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1911
Сын: Зубченко Николай Федорович
Отец ребёнка: Зубченко Федор Тимофеевич
Смерть
Неизвестно