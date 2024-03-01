Синельник Пётр Кузьмич (Косьмин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельник Пётр Кузьмич (Косьмин)

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

21.06.1841 ст.

Дата смерти

06.12.1841 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
21.06.1841 ст.

Отец: Синельник Кузьма (Косьма) Моисеевич

Мать: Синельник Евдокия Евстихеевна

Очкино, Сумська область
Крещение
22.06.1841 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники села Очкино крестьяне помещика Судиенка Семен Григорьев сын Жоравлев, Сарра Андреева дочь Хоченкова.
Смерть
06.12.1841 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: натуральная болезнь.
Похороны
08.12.1841 ст.
Очкино, Сумська область
Похоронен на приходском кладбище.

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