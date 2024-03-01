Синельник Пётр Кузьмич (Косьмин)
Место рождения
Дата рождения21.06.1841 ст.
Дата смерти06.12.1841 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1841 ст.
Крещение
22.06.1841 ст.
Восприемники села Очкино крестьяне помещика Судиенка Семен Григорьев сын Жоравлев, Сарра Андреева дочь Хоченкова.
Смерть
06.12.1841 ст.
Причина смерти: натуральная болезнь.
Похороны
08.12.1841 ст.
Похоронен на приходском кладбище.