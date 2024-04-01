Выходцева (Палынскова) Устинья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцева (Палынскова) Устинья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

04.05.1851

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Пелымцов (Палынсков) Яков Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Васильев

Мать: Пелымская (Созонова) Марфа Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выходцев Григорий Крест. Д. Белой Степанов

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Мальцова (Выходцева) Анна Григорьева

Отец ребёнка: Выходцев Григорий Крест. Д. Белой Степанов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Выходцев Ефрем Григорьев

Отец ребёнка: Выходцев Григорий Крест. Д. Белой Степанов

Рождение ребёнка
09.08.1831

Дочь: Дюкова (Выходцева) Наталья Григорьева

Отец ребёнка: Выходцев Григорий Крест. Д. Белой Степанов

Смерть
04.05.1851
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
45 лет, чахотка

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