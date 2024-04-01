Выходцева (Палынскова) Устинья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти04.05.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Мальцова (Выходцева) Анна Григорьева
Отец ребёнка: Выходцев Григорий Крест. Д. Белой Степанов
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Выходцев Григорий Крест. Д. Белой Степанов
Рождение ребёнка
09.08.1831
Дочь: Дюкова (Выходцева) Наталья Григорьева
Отец ребёнка: Выходцев Григорий Крест. Д. Белой Степанов
Смерть
04.05.1851
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
45 лет, чахотка