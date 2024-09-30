Раппу (Вентонен) Катарина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раппу (Вентонен) Катарина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раппу Павел Петрович

Рождение ребёнка
03.05.1853

Дочь: Ханнинен (Раппу) Мария Павловна

Отец ребёнка: Раппу Павел Петрович

Рапполово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.01.1855

Сын: Раппу Андрей Павлович

Отец ребёнка: Раппу Павел Петрович

Рапполово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.12.1858

Дочь: (Раппу) Софья Павловна

Отец ребёнка: Раппу Павел Петрович

Рапполово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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