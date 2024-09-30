Раппу (Вентонен) Катарина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Раппу Павел Петрович
Рождение ребёнка
03.05.1853
Дочь: Ханнинен (Раппу) Мария Павловна
Отец ребёнка: Раппу Павел Петрович
Рождение ребёнка
14.01.1855
Отец ребёнка: Раппу Павел Петрович
Рождение ребёнка
10.12.1858
Дочь: (Раппу) Софья Павловна
Отец ребёнка: Раппу Павел Петрович
Смерть
Неизвестно