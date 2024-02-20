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Губарев Михаил Антонович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Губарев Антон Григорьевич

Мать: Губарева Ксения Саввична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
17.12.1912

Дочь: Анисия Михайловна

Мать ребёнка: Екатерина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.07.1914

Сын: Губарев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Екатерина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Семеновна

Смерть
Неизвестно
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