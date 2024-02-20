(Губарева) Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Губарева) Екатерина Семеновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
17.12.1912

Дочь: Анисия Михайловна

Отец ребёнка: Губарев Михаил Антонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.07.1914

Сын: Губарев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Губарев Михаил Антонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губарев Михаил Антонович

Смерть
Неизвестно
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