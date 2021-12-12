Дуванская Елена Анатольевна
Место рожденияУзбекистан
Дата рождения01.01.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1990 и 1999
Рождение ребёнка
12.05.1999
Сын: Дуванский Вадим Владиславович
Отец ребёнка: Дуванский Владислав Валерьевич
Рождение ребёнка
2013
Сын: Дуванский Александр Владиславович
Отец ребёнка: Дуванский Владислав Валерьевич