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Дуванская Елена Анатольевна

Место рождения

Узбекистан

Дата рождения

01.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1990 и 1999

Муж: Дуванский Владислав Валерьевич

Рождение ребёнка
12.05.1999

Сын: Дуванский Вадим Владиславович

Отец ребёнка: Дуванский Владислав Валерьевич

Рождение ребёнка
2013

Сын: Дуванский Александр Владиславович

Отец ребёнка: Дуванский Владислав Валерьевич

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