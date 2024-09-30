Катарина Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хютти Адам Петрович
Рождение ребёнка
29.05.1930
Отец ребёнка: Хютти Адам Петрович
Рождение ребёнка
05.12.1931
Дочь: Сойтту (Хютти) Марта-Виола Адамовна
Отец ребёнка: Хютти Адам Петрович
Рождение ребёнка
14.06.1934
Дочь: Асинчик (Хютти) Сильва Адамовна
Отец ребёнка: Хютти Адам Петрович
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хютти Адам Петрович
Смерть
1987