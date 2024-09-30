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Катарина Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хютти Адам Петрович

Рождение ребёнка
29.05.1930

Сын: Хютти Адольф Адамович

Отец ребёнка: Хютти Адам Петрович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1931

Дочь: Сойтту (Хютти) Марта-Виола Адамовна

Отец ребёнка: Хютти Адам Петрович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1934

Дочь: Асинчик (Хютти) Сильва Адамовна

Отец ребёнка: Хютти Адам Петрович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хютти Адам Петрович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
1987

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