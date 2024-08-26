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Минин Илья Варламович

Место рождения

Часовенное, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

16.04.1863 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Минин Варлам Андрианович

Мать: Минина Пелагия Ивановна

Часовенное, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
Неизвестно
Часовенное, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минина Александра

Рождение ребёнка
1858

Сын: Минин Василий Ильич

Мать ребёнка: Минина Александра

Часовенное, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Минина) Елизавета Ильинична

Мать ребёнка: Минина Александра

Часовенное, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Минина) Ирина Ильинична

Мать ребёнка: Минина Александра

Часовенное, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
16.04.1863 ст.
Часовенное, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

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