Минин Илья Варламович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти16.04.1863 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Минин Варлам Андрианович
Мать: Минина Пелагия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минина Александра
Рождение ребёнка
1858
Сын: Минин Василий Ильич
Мать ребёнка: Минина Александра
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Минина) Елизавета Ильинична
Мать ребёнка: Минина Александра
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Минина) Ирина Ильинична
Мать ребёнка: Минина Александра
Смерть
16.04.1863 ст.