Зорин Валентин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зорин Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина (Чеглакова) Елена Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Кирилл Валентинович

Мать ребёнка: Зорина (Чеглакова) Елена Геннадьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зорина (Чеглакова) Елена Геннадьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
1998

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