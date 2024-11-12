Зорин Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорин Кирилл Валентинович
Мать ребёнка: Зорина (Чеглакова) Елена Геннадьевна
Рождение ребёнка
28.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зорина (Чеглакова) Елена Геннадьевна
Смерть
1998