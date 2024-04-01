Мокренков Яков Отст. Казак Кр. Св. Петра Прокопьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокренков Яков Отст. Казак Кр. Св. Петра Прокопьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Мокренков Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1776

Сын: Мокренсков Егор Пятидес. Кр. Полуденной Яковлев

Мать ребёнка: Мокренкова Авдотья Терентьева

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Мокренской Яков Яковлев

Мать ребёнка: Мокренкова Авдотья Терентьева

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Мокренков Стефан Яковлев

Мать ребёнка: Мокренкова Авдотья Терентьева

Рождение ребёнка
29.11.1783

Дочь: Екатерина Яковлева

Мать ребёнка: Мокренкова Авдотья Терентьева

Рождение ребёнка
26.03.1786

Сын: Мокренков Степан Яковлев

Мать ребёнка: Мокренкова Авдотья Терентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокренкова Авдотья Терентьева

Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
крестьянская дочь
Смерть
Неизвестно
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