Мокренков Яков Отст. Казак Кр. Св. Петра Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Мокренков Прокопий
Рождение ребёнка
22.04.1776
Сын: Мокренсков Егор Пятидес. Кр. Полуденной Яковлев
Мать ребёнка: Мокренкова Авдотья Терентьева
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1777
Мать ребёнка: Мокренкова Авдотья Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Мокренкова Авдотья Терентьева
Рождение ребёнка
29.11.1783
Дочь: Екатерина Яковлева
Мать ребёнка: Мокренкова Авдотья Терентьева
Рождение ребёнка
26.03.1786
Мать ребёнка: Мокренкова Авдотья Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
крестьянская дочь
Смерть
Неизвестно