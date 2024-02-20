Тохтамыш (Милтых) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш (Милтых) Анастасия Николаевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
16.05.1912

Муж: Тохтамыш Федор Федорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.03.1913

Сын: Тохтамыш Григорий Федорович

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Федорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.06.1916

Дочь: София Федоровна

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Федорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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