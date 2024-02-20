Тохтамыш (Милтых) Анастасия Николаевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1893
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
16.05.1912
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.03.1913
Сын: Тохтамыш Григорий Федорович
Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.06.1916
Дочь: София Федоровна
Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно