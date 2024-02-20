Тохтамыш Григорий Федорович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения24.03.1913
Дата смерти30.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.03.1913
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
30.12.1937
Книга памяти мариупольских греков Тахтамыш Григорий Федорович, 1913 г. , урож. с. Нов. Каракуба. Гражд. СССР. Грек. Б/п, образ. н/высшее, глав. бухгалтер паровоз. отдел. ж/д ст. Волноваха. Прож. в Вол... Показать все