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Тохтамыш Григорий Федорович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

24.03.1913

Дата смерти

30.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1913

Отец: Тохтамыш Федор Федорович

Мать: Тохтамыш Анастасия Николаевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
30.12.1937
Книга памяти мариупольских греков Тахтамыш Григорий Федорович, 1913 г. , урож. с. Нов. Каракуба. Гражд. СССР. Грек. Б/п, образ. н/высшее, глав. бухгалтер паровоз. отдел. ж/д ст. Волноваха. Прож. в Вол... Показать все
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