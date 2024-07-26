Шкляренко Стефан Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Шкляренко Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шкляренко Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шкляренко Феодосия
Второй брак
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Шкляренко Марк Стефанович
Мать ребёнка: Шкляренко Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно