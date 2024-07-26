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Шкляренко Стефан Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1757 г.р.
Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Шкляренко Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкляренко Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкляренко Феодосия

Второй брак
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Шкляренко Марк Стефанович

Мать ребёнка: Шкляренко Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно

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