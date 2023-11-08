Нифонтов Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1981
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1981
Рождение ребёнка
05.09.2005
Дочь: Нифонтова Таисия Алексеевна
Мать ребёнка: Нифонтова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Нифонтова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нифонтов Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: Нифонтова Екатерина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно