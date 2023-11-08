Нифонтов Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нифонтов Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1981

Отец: Нифантов Александр Викторович

Мать: Нифонтова Таисия Григорьевна

Рождение ребёнка
05.09.2005

Дочь: Нифонтова Таисия Алексеевна

Мать ребёнка: Нифонтова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нифонтов Аким Алексеевич

Мать ребёнка: Нифонтова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нифонтов Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Нифонтова Екатерина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нифонтова Екатерина Сергеевна

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