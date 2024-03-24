Борисенко Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенко Михаил Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Борисенко Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Борисенко Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Кегульта, Кетченеровский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
1953

Сын: Борисенко Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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