Борисенко Михаил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Борисенко Егор
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Борисенко Татьяна Михайловна
Кегульта, Кетченеровский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
1953
Сын: Борисенко Михаил Михайлович
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
Неизвестно