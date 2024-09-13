Ухтина Матрона Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1749 и 1753 ст.
Сын: Ухтин Роман Иванович
Отец ребёнка: Ухтин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Ухтин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Ухтина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ухтин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно