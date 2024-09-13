Ухтина Матрона Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухтина Матрона Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1749 и 1753 ст.

Сын: Ухтин Роман Иванович

Отец ребёнка: Ухтин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Ухтин Аввакум Иванович

Отец ребёнка: Ухтин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ухтина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ухтин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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