Фахртдинов Айнятулла
Место рожденияд. Урмаево (Комсомольский район), Россия
Дата рождения1938
Дата смерти2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1968
Рождение ребёнка
03.07.1971
Смерть
2010