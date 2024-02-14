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Фахртдинов Айнятулла

Место рождения

д. Урмаево (Комсомольский район), Россия

Дата рождения

1938

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахртдинова (Садыкова) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахртдинова (Садыкова) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахртдинова (Садыкова) ?

Рождение ребёнка
07.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахртдинова (Садыкова) ?

Рождение ребёнка
03.07.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахртдинова (Садыкова) ?

Смерть
2010

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