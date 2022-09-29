Мухина (Орефьева) Прасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Орефьева) Прасковья Александровна

Место рождения

Чаган, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835

Отец: Орефьев Александр Иванович

Мать: не указана

Чаган, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
13.01.1853

Муж: Мухин Федот Васильевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Мухин Иван Федотович

Отец ребёнка: Мухин Федот Васильевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Мухин Василий Федотович

Отец ребёнка: Мухин Федот Васильевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мухина Елена Федотовна

Отец ребёнка: Мухин Федот Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Сын: Мухин Степан Федотович

Отец ребёнка: Мухин Федот Васильевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
15.11.1867 ст.

Сын: Мухин Николай Федотович

Отец ребёнка: Мухин Федот Васильевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Иконников Николай Сергеевич и Власова Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Мухина Прасковья Федотовна

Отец ребёнка: Мухин Федот Васильевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мухина Александра Федотовна

Отец ребёнка: Мухин Федот Васильевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
18.08.1873 ст.

Сын: Мухин Андрей Федотович

Отец ребёнка: Мухин Федот Васильевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Обухов Петр Алексеевич и Молчанова Васса Петровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/F-798 Op-2 D-19 файл 41 номер 34
Смерть
Неизвестно

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