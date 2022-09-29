Мухина (Орефьева) Прасковья Александровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1835
Отец: Орефьев Александр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1853
Рождение ребёнка
1854
Сын: Мухин Иван Федотович
Отец ребёнка: Мухин Федот Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Мухин Федот Васильевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мухина Елена Федотовна
Отец ребёнка: Мухин Федот Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Отец ребёнка: Мухин Федот Васильевич
Рождение ребёнка
15.11.1867 ст.
Отец ребёнка: Мухин Федот Васильевич
Восприемники: Иконников Николай Сергеевич и Власова Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Мухина Прасковья Федотовна
Отец ребёнка: Мухин Федот Васильевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мухина Александра Федотовна
Отец ребёнка: Мухин Федот Васильевич
Рождение ребёнка
18.08.1873 ст.
Отец ребёнка: Мухин Федот Васильевич
Восприемники: Обухов Петр Алексеевич и Молчанова Васса Петровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/F-798 Op-2 D-19 файл 41 номер 34
Смерть
Неизвестно