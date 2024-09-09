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Борисоглебский Авраамий Фёдорович

Место рождения

с. Ташково

Дата рождения

1776

Дата смерти

02.05.1818 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Борисоглебский Фёдор Степанович

Мать: не указана

с. Ташково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Борисоглебский Семён Авраамиевич

Мать ребёнка: Борисоглебская Марфа Петровна

с. Ташково
Смерть
02.05.1818 ст.

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