Борисоглебский Авраамий Фёдорович
Место рожденияс. Ташково
Дата рождения1776
Дата смерти02.05.1818 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Борисоглебский Фёдор Степанович
Мать: не указана
с. Ташково
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Борисоглебский Семён Авраамиевич
Мать ребёнка: Борисоглебская Марфа Петровна
с. Ташково
Смерть
02.05.1818 ст.