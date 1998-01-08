Алексеева (Курмантаева) Аймикен Жалгасбаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1998
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.2017
Дочь: Алексеева Алина Александровна
Отец ребёнка: Алексеев Александр Викторович
Рождение ребёнка
17.12.2017
Дочь: Алексеева Юлия Александровна
Отец ребёнка: Алексеев Александр Викторович
Рождение ребёнка
29.06.2022
Сын: Алексеев Матвей Александрович
Отец ребёнка: Алексеев Александр Викторович