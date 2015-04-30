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Лукина Александрина Сергеевна
Лукина Александрина Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.04.2015
Пол
Женский
Отец
Лукин Сергей Владимирович
1984 г.р.
Мать
Пенькова Екатерина Сергеевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.2015
Отец:
Лукин Сергей Владимирович
Мать:
Пенькова Екатерина Сергеевна
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