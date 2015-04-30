Лукина Александрина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Александрина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.2015

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.2015

Отец: Лукин Сергей Владимирович

Мать: Пенькова Екатерина Сергеевна

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