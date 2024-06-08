Ткач (Петраченко) Артём Филиппович 1744 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ткач (Петраченко) Артём Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткач (Хижняк) Марфа Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткач (Кривенко) Феодосия Евсеевна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Ткач Иван Артёмович

Мать ребёнка: Ткач (Кривенко) Феодосия Евсеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ткач Евдокия Артёмовна

Мать ребёнка: Ткач (Кривенко) Феодосия Евсеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ткач Евфросинья Артёмовна

Мать ребёнка: Ткач (Кривенко) Феодосия Евсеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.01.1785 ст.

Сын: Ткач Василий Артёмович

Мать ребёнка: Ткач (Кривенко) Феодосия Евсеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Ткач Филипп Артёмович

Мать ребёнка: Ткач (Кривенко) Феодосия Евсеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.08.1794 ст.

Дочь: Ткач Евдокия Артёмовна

Мать ребёнка: Ткач (Кривенко) Феодосия Евсеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.08.1794 ст.

Сын: Ткач Емельян Артёмович

Мать ребёнка: Ткач (Кривенко) Феодосия Евсеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.02.1801 ст.

Сын: Ткач Архип Артёмович

Мать ребёнка: Ткач (Хижняк) Марфа Антоновна

Криски, Чернігівська область
Смерть
1807
Криски, Чернігівська область

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