Ткач (Петраченко) Артём Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1807
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Сын: Ткач Иван Артёмович
Мать ребёнка: Ткач (Кривенко) Феодосия Евсеевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ткач Евдокия Артёмовна
Мать ребёнка: Ткач (Кривенко) Феодосия Евсеевна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ткач Евфросинья Артёмовна
Мать ребёнка: Ткач (Кривенко) Феодосия Евсеевна
Рождение ребёнка
30.01.1785 ст.
Мать ребёнка: Ткач (Кривенко) Феодосия Евсеевна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Ткач (Кривенко) Феодосия Евсеевна
Рождение ребёнка
14.08.1794 ст.
Дочь: Ткач Евдокия Артёмовна
Мать ребёнка: Ткач (Кривенко) Феодосия Евсеевна
Рождение ребёнка
14.08.1794 ст.
Мать ребёнка: Ткач (Кривенко) Феодосия Евсеевна
Рождение ребёнка
20.02.1801 ст.
Сын: Ткач Архип Артёмович
Мать ребёнка: Ткач (Хижняк) Марфа Антоновна
Смерть
1807