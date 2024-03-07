Храмова (Будкина) Устинья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмова (Будкина) Устинья Трофимовна

Место рождения

с.Ташелка Самарской губернии

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Будкин Трофим Трофимович

Мать: Будкина Наталья Максимовна

с.Ташелка Самарской губернии
Бракосочетание
01.05.1888

Муж: Храмов Петр Тимофеевич

с.Ташелка Самарской губернии
Супруг(-а): Устинья Трофимовна Храмова (Буткина)
Рождение ребёнка
09.03.1889

Сын: Храмов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Храмов Петр Тимофеевич

село Ташелка
Рождение ребёнка
30.03.1891

Сын: Храмов Егор Петрович

Отец ребёнка: Храмов Петр Тимофеевич

село Ташелка
Рождение ребёнка
01.06.1894

Сын: Храмов Федор Петрович

Отец ребёнка: Храмов Петр Тимофеевич

село Ташелка
Рождение ребёнка
21.05.1896

Сын: Храмов Никита Петрович

Отец ребёнка: Храмов Петр Тимофеевич

село Ташелка
Рождение ребёнка
02.08.1897

Сын: Храмов Василий Петрович

Отец ребёнка: Храмов Петр Тимофеевич

село Ташелка
Рождение ребёнка
16.01.1900

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Храмов Петр Тимофеевич

село Ташелка
Рождение ребёнка
02.02.1902

Сын: Храмов Никифор Петрович

Отец ребёнка: Храмов Петр Тимофеевич

село Ташелка
Рождение ребёнка
03.07.1904

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Храмов Петр Тимофеевич

село Ташелка
Рождение ребёнка
Между 01.10.1910 и 14.10.1910

Сын: Храмов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Храмов Петр Тимофеевич

с.Ташелка Самарской губернии
Смерть
Неизвестно
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