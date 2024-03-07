Храмова (Будкина) Устинья Трофимовна
Место рожденияс.Ташелка Самарской губернии
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1870
с.Ташелка Самарской губернии
Бракосочетание
01.05.1888
с.Ташелка Самарской губернии
Супруг(-а): Устинья Трофимовна Храмова (Буткина)
Рождение ребёнка
09.03.1889
Отец ребёнка: Храмов Петр Тимофеевич
село Ташелка
Рождение ребёнка
30.03.1891
Сын: Храмов Егор Петрович
Отец ребёнка: Храмов Петр Тимофеевич
село Ташелка
Рождение ребёнка
01.06.1894
Отец ребёнка: Храмов Петр Тимофеевич
село Ташелка
Рождение ребёнка
21.05.1896
Отец ребёнка: Храмов Петр Тимофеевич
село Ташелка
Рождение ребёнка
02.08.1897
Отец ребёнка: Храмов Петр Тимофеевич
село Ташелка
Рождение ребёнка
16.01.1900
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Храмов Петр Тимофеевич
село Ташелка
Рождение ребёнка
02.02.1902
Отец ребёнка: Храмов Петр Тимофеевич
село Ташелка
Рождение ребёнка
03.07.1904
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Храмов Петр Тимофеевич
село Ташелка
Рождение ребёнка
Между 01.10.1910 и 14.10.1910
Отец ребёнка: Храмов Петр Тимофеевич
с.Ташелка Самарской губернии
Смерть
Неизвестно