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Измаилова Анна Васильевна

Место рождения

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1899

Муж: Измаилов Алексей Николаевич

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Измаилов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Измаилов Алексей Николаевич

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Измаилов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Измаилов Алексей Николаевич

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Измаилова Аполлинария Алексеевна

Отец ребёнка: Измаилов Алексей Николаевич

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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