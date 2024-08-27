Измаилова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
1900
Сын: Измаилов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Измаилов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Измаилов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Измаилов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Измаилова Аполлинария Алексеевна
Отец ребёнка: Измаилов Алексей Николаевич
Смерть
Неизвестно