Калюжная (Федотова) Полина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалюжная (Федотова) Полина Ефимовна

Калюжная (Федотова) Полина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калюжный Василий Юрьевич

Отец ребёнка: Калюжный Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калюжная Лариса Юрьевна

Отец ребёнка: Калюжный Юрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калюжный Юрий Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.