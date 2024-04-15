Карпенко Игнат Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Карпенко Мартин Григорьевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
19.04.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Ирина Ивановна (Карпенко) Карась
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно