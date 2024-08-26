Тимофеев Михаил Ефимович
Место рождения
Дата рождения19.10.1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1781 ст.
Отец: Тимофеев Ефим Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1797 ст.
Жена: Иванова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1799 ст.
Сын: Тимофеев (Ефимов) Иван Михайлович
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1801 ст.
Дочь: Тимофеева (Ефимова) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
17.09.1803 ст.
Сын: Тимофеев (Ефимов) Иван Михайлович
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1805 ст.
Дочь: Ефимова Митродора Михайловна
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
07.01.1809 ст.
Сын: Ефимов Макарий Михайлович
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
07.06.1811 ст.
Дочь: Ефимова Федосья Михайловна
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1813 ст.
Дочь: Ефимова Иустина Михайловна
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно