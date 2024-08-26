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Тимофеев Михаил Ефимович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.10.1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1781 ст.

Отец: Тимофеев Ефим Тимофеевич

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.01.1797 ст.

Жена: Иванова Татьяна Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1799 ст.

Сын: Тимофеев (Ефимов) Иван Михайлович

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: Тимофеева (Ефимова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1803 ст.

Сын: Тимофеев (Ефимов) Иван Михайлович

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.09.1805 ст.

Дочь: Ефимова Митродора Михайловна

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1809 ст.

Сын: Ефимов Макарий Михайлович

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.1811 ст.

Дочь: Ефимова Федосья Михайловна

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1813 ст.

Дочь: Ефимова Иустина Михайловна

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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