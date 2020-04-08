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Сухова Стефания Вячеславовна
Сухова Стефания Вячеславовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.04.2020
Пол
Женский
Отец
Сухов Вячеслав Дмитриевич
1991 г.р.
Мать
Сухова Стелла Руслановна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.2020
Отец:
Сухов Вячеслав Дмитриевич
Мать:
Сухова Стелла Руслановна
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