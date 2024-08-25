Петина Варвара Григорьева
Место рождения
Дата рождения1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1895
Дочь: Петина Анна Андреева
Отец ребёнка: Петин Андрей Николаев
Рождение ребёнка
1897 ст.
Отец ребёнка: Петин Андрей Николаев
173-12-1095- 43
Рождение ребёнка
1901 ст.
Дочь: Петина Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Петин Андрей Николаев
173-12-1095- 43
Рождение ребёнка
1903 ст.
Дочь: Петина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Петин Андрей Николаев
Рождение ребёнка
1906 ст.
Отец ребёнка: Петин Андрей Николаев
Рождение ребёнка
1908 ст.
Сын: Петин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Петин Андрей Николаев
Смерть
Неизвестно