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Петина Варвара Григорьева

Место рождения

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петин Андрей Николаев

Рождение ребёнка
07.07.1895

Дочь: Петина Анна Андреева

Отец ребёнка: Петин Андрей Николаев

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897 ст.

Сын: Петин Прокопий Андреев

Отец ребёнка: Петин Андрей Николаев

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
173-12-1095- 43
Рождение ребёнка
1901 ст.

Дочь: Петина Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Петин Андрей Николаев

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
173-12-1095- 43
Рождение ребёнка
1903 ст.

Дочь: Петина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Петин Андрей Николаев

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Петин Димитрий Андреевич

Отец ребёнка: Петин Андрей Николаев

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Петин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Петин Андрей Николаев

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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