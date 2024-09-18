Устюжанина Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстюжанина Евдокия Тимофеева

Устюжанина Евдокия Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устюжанин Иван Абросимов

Рождение ребёнка
15.01.1831 ст.

Дочь: (Устюжанина) Анна Иванова

Отец ребёнка: Устюжанин Иван Абросимов

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.01.1841

Дочь: Рогалева (Устюжанина) Секлитинья Иванова

Отец ребёнка: Устюжанин Иван Абросимов

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.