Галиуллин Гайнулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиуллин Гайнулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галиуллина (Магадеева) Гильмихая (Хая) Галяутдиновна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галиуллина (Магадеева) Гильмихая (Хая) Галяутдиновна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галиуллина (Магадеева) Гильмихая (Хая) Галяутдиновна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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