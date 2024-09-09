Ухина Мария Фёдоровна 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ухина Мария Фёдоровна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ухин Иван Никифорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.05.1919

Дочь: Ухина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Ухин Иван Никифорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
?.11.1921

Дочь: Ухина Нина (Матрёна) Ивановна

Отец ребёнка: Ухин Иван Никифорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Ухина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Ухин Иван Никифорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Ухин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Ухин Иван Никифорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Ухин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ухин Иван Никифорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Ухина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ухин Иван Никифорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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