Ухина Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1919
Дочь: Ухина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Ухин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
?.11.1921
Дочь: Ухина Нина (Матрёна) Ивановна
Отец ребёнка: Ухин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Ухина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Ухин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Ухин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Ухин Михаил Иванович
Отец ребёнка: Ухин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Ухина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ухин Иван Никифорович
Смерть
Неизвестно