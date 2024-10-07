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Суховская Мария Данииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Столбовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суховский Гавриил Константинович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Суховский Клавдий Гаврилович

Отец ребёнка: Суховский Гавриил Константинович

Столбовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Суховский Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Суховский Гавриил Константинович

Столбовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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