Суховская Мария Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Сын: Суховский Клавдий Гаврилович
Отец ребёнка: Суховский Гавриил Константинович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Суховский Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Суховский Гавриил Константинович
Смерть
Неизвестно