Хокконен (Хяргенен) Елена
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно