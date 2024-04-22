Хокконен (Хяргенен) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хокконен (Хяргенен) Елена

Место рождения

Горки, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Горки, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Кобрино, Царскосельский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Кобрино, Царскосельский уезд, Санктпетербургская губерния
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