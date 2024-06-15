Калабин Филат Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалабин Филат Степанович

Калабин Филат Степанович

Место рождения

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1918

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калабин Степан Андреевич

Мать: не указана

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Около 19.01.1879

Жена: Калабина Пелагея Титовна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о свадьбе. 2 19 1 1879 (Калабин) Филат Степанович Степан Андреевич 19 Тшлыково 1 1860 Пелагея Титовна 18 Поляны 1 1861
Рождение ребёнка
01.03.1896

Дочь: Калабина Клавдия Филатовна

Мать ребёнка: Калабина Пелагея Титовна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о рождении. 5 1 3 1896 дочь Клавдия Тшлыково крестьянин Калабин Филат Степанович Пелагея Титовна Тшлыково вдова Марина Васильевна
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Пыжова (Калабина) Татьяна Филатовна

Мать ребёнка: Калабина Пелагея Титовна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о свадьбе. 33 15 6 1918 Пыжов Евстафий Иванович 22 Тшлыково 1 1896 Калабина Татьяна Филатовна 19 Тшлыково 1 1899 Тшлыково гражданин Слесарев Ксенофонт Тшлыково гражданин Пыжов Алек... Показать все
Рождение ребёнка
14.03.1903

Сын: Калабин Трофим Филатович

Мать ребёнка: Калабина Пелагея Титовна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о рождении. 9 14 3 1903 сын Трофим Тшлыково крестьянин Калабин Филат Степанович Пелагея Титовна
Смерть
До 1918
В мертике о смерти жены в 1918 она указана вдовой

Мы используем куки для улучшения работы сайта.