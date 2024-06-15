Калабин Филат Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калабин Степан Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 19.01.1879
Жена: Калабина Пелагея Титовна
Есть метрика о свадьбе. 2 19 1 1879 (Калабин) Филат Степанович Степан Андреевич 19 Тшлыково 1 1860 Пелагея Титовна 18 Поляны 1 1861
Рождение ребёнка
01.03.1896
Дочь: Калабина Клавдия Филатовна
Мать ребёнка: Калабина Пелагея Титовна
Есть метрика о рождении. 5 1 3 1896 дочь Клавдия Тшлыково крестьянин Калабин Филат Степанович Пелагея Титовна Тшлыково вдова Марина Васильевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Пыжова (Калабина) Татьяна Филатовна
Мать ребёнка: Калабина Пелагея Титовна
Есть метрика о свадьбе. 33 15 6 1918 Пыжов Евстафий Иванович 22 Тшлыково 1 1896 Калабина Татьяна Филатовна 19 Тшлыково 1 1899 Тшлыково гражданин Слесарев Ксенофонт Тшлыково гражданин Пыжов Алек... Показать все
Рождение ребёнка
14.03.1903
Мать ребёнка: Калабина Пелагея Титовна
Есть метрика о рождении. 9 14 3 1903 сын Трофим Тшлыково крестьянин Калабин Филат Степанович Пелагея Титовна
Смерть
До 1918
В мертике о смерти жены в 1918 она указана вдовой