Пыжова (Калабина) Татьяна Филатовна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Калабин Филат Степанович
Мать: Калабина Пелагея Титовна
Есть метрика о свадьбе. 33 15 6 1918 Пыжов Евстафий Иванович 22 Тшлыково 1 1896 Калабина Татьяна Филатовна 19 Тшлыково 1 1899 Тшлыково гражданин Слесарев Ксенофонт Тшлыково гражданин Пыжов Алек... Показать все
Бракосочетание
15.06.1918
Есть метрика о свадьбе. 33 15 6 1918 Пыжов Евстафий Иванович 22 Тшлыково 1 1896 Калабина Татьяна Филатовна 19 Тшлыково 1 1899 Тшлыково гражданин Слесарев Ксенофонт Тшлыково гражданин Пыжов Алек... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1919
Отец ребёнка: Пыжов Евстафий Иванович
Есть метрика о рождени. 27 10 1919 сын Михаил Тшлыково гражданин Пыжов Евстафий Иванович Татьяна Филатовна Тшлыково гражданин Слесарев Ксенофонт Уварович Тшлыково крестьянка Черенкова Татьяна Иванов... Показать все
Смерть
Неизвестно