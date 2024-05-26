Пыжова (Калабина) Татьяна Филатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжова (Калабина) Татьяна Филатовна

Место рождения

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Калабин Филат Степанович

Мать: Калабина Пелагея Титовна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о свадьбе. 33 15 6 1918 Пыжов Евстафий Иванович 22 Тшлыково 1 1896 Калабина Татьяна Филатовна 19 Тшлыково 1 1899 Тшлыково гражданин Слесарев Ксенофонт Тшлыково гражданин Пыжов Алек... Показать все
Бракосочетание
15.06.1918

Муж: Пыжов Евстафий Иванович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о свадьбе. 33 15 6 1918 Пыжов Евстафий Иванович 22 Тшлыково 1 1896 Калабина Татьяна Филатовна 19 Тшлыково 1 1899 Тшлыково гражданин Слесарев Ксенофонт Тшлыково гражданин Пыжов Алек... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1919

Сын: Пыжов Михаил Евстафьевич

Отец ребёнка: Пыжов Евстафий Иванович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о рождени. 27 10 1919 сын Михаил Тшлыково гражданин Пыжов Евстафий Иванович Татьяна Филатовна Тшлыково гражданин Слесарев Ксенофонт Уварович Тшлыково крестьянка Черенкова Татьяна Иванов... Показать все
Смерть
Неизвестно

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