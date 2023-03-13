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(Ковригина) Агрофена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1808

Пол

Женский

Отец

1778 г.р.

Мать

1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1808

Отец: Ковригинъ Осипъ

Мать: Ковригина Ѳекла

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